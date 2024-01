Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag im Minus

So entwickelt sich Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 6,07 USD abwärts.

Um 01:54 Uhr ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 6,07 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 6,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,26 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 9.322.183 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,83 USD an. Mit einem Zuwachs von 193,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.10.2023 bei 4,28 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Peloton Interactive ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Peloton Interactive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,20 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 595,50 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 616,50 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 07.02.2024 gerechnet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,479 USD je Peloton Interactive-Aktie stehen.

