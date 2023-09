Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagmittag verlustreich

Peloton Interactive im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 6,30 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte um 11:09 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 6,30 USD. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 527 Stück gehandelt.

Am 04.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,83 USD an. 183,02 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,05 USD ab. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 24,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Peloton Interactive ließ sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Peloton Interactive 642,10 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 678,70 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,296 USD je Peloton Interactive-Aktie in den Büchern stehen.

