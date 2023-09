Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zieht am Nachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Das Papier von Peloton Interactive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,4 Prozent auf 6,60 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 3,4 Prozent im Plus bei 6,60 USD. In der Spitze legte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 6,61 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,41 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 1.039.618 Stück.

Bei einem Wert von 17,83 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 170,36 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,05 USD am 24.08.2023. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 23,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 23.08.2023 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 642,10 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 678,70 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Peloton Interactive am 08.11.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,296 USD je Peloton Interactive-Aktie.

