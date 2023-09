Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verliert am Freitagvormittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 5,82 EUR ab.

Die Peloton Interactive-Aktie musste um 09:19 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 5,82 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Peloton Interactive-Aktie ging bis auf 5,82 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,93 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 20 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 182,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 4,46 EUR fiel das Papier am 23.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 23,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 23.08.2023 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,68 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 642,10 USD in den Büchern – ein Minus von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 678,70 USD erwirtschaftet hatte.

Am 08.11.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,301 USD je Peloton Interactive-Aktie stehen.

