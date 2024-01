Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive büßt am Dienstagnachmittag ein

So bewegt sich Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 3,9 Prozent auf 5,86 USD ab.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 5,86 USD. Das bisherige Tagestief markierte Peloton Interactive-Aktie bei 5,77 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 2.067.730 Peloton Interactive-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2023 bei 17,83 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 204,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,28 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 26,90 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Peloton Interactive ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 616,50 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 595,50 USD.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,479 USD je Peloton Interactive-Aktie.

