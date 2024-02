Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Mittag freundlich

Kurs der Peloton Interactive

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,4 Prozent auf 4,31 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 11:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 4,31 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.897 Peloton Interactive-Aktien.

Am 04.02.2023 markierte das Papier bei 17,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 313,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Am 01.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,25 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Peloton Interactive ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,54 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,98 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 743,60 USD – das entspricht einem Minus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 792,70 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 08.05.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2024 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -1,465 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

