Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive reagiert am Vormittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Das Papier von Peloton Interactive konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 3,88 EUR.

Um 09:12 Uhr stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 3,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 3,98 EUR. Mit einem Wert von 3,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.711 Peloton Interactive-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 16,45 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 324,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,81 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 01.02.2024 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,54 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -0,98 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 743,60 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 792,70 USD umgesetzt worden waren.

Am 08.05.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,452 USD je Peloton Interactive-Aktie.

