Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagnachmittag im Keller

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,7 Prozent auf 4,04 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 5,7 Prozent im Minus bei 4,04 USD. Bei 4,02 USD markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4,18 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 655.299 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 12,02 USD. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 197,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 3,97 USD fiel das Papier am 06.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,73 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 01.02.2024 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,54 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 743,60 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 792,70 USD erwirtschaftet worden waren.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2024 -1,502 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

