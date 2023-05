Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie legte um 12:00 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,6 Prozent auf 8,23 EUR zu. In der Spitze legte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 8,33 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,17 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 744 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 18,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 54,80 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,85 EUR ab. Mit Abgaben von 20,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 01.02.2023 lud Peloton Interactive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,98 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -1,39 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 30,09 Prozent auf 792,70 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.133,90 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Peloton Interactive rechnen Experten am 08.05.2024.

2023 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -2,949 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Eric Glenn / Shutterstock.com