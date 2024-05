Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,9 Prozent auf 3,10 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Peloton Interactive-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,9 Prozent auf 3,10 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 3,09 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,62 USD. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.669.007 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 9,87 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 218,74 Prozent Luft nach oben. Am 26.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,91 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Nachdem Peloton Interactive seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 743,60 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 792,70 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Peloton Interactive am 22.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Verlust von -1,498 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

