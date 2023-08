Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verzeichnet am Mittwochnachmittag herbe Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 5,8 Prozent auf 9,06 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 5,8 Prozent im Minus bei 9,06 USD. Die Peloton Interactive-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,04 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,25 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.418.481 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,83 USD. Dieser Kurs wurde am 04.02.2023 erreicht. 96,91 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,62 USD ab. Mit Abgaben von 26,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Peloton Interactive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,79 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 748,90 USD. Im Vorjahresviertel waren 964,30 USD in den Büchern gestanden.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Verlust von -3,375 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

