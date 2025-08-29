Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagnachmittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 7,33 USD abwärts.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 7,33 USD. Die Peloton Interactive-Aktie sank bis auf 7,26 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 7,43 USD. Bisher wurden heute 334.563 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Am 18.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,67 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 4,19 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 42,80 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Peloton Interactive-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Peloton Interactive am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,70 Prozent auf 606,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Peloton Interactive 643,60 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,040 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

