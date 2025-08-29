Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive büßt am Abend ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 7,35 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 7,35 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,20 USD. Mit einem Wert von 7,43 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.441.974 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,89 USD. Dieser Kurs wurde am 18.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 48,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,19 USD am 13.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 42,95 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Peloton Interactive-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Peloton Interactive ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 606,90 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 643,60 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,040 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

