Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive schiebt sich am Montagvormittag vor

Peloton Interactive im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 4,91 EUR.

Die Peloton Interactive-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 4,91 EUR. Die Peloton Interactive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,91 EUR. Bei 4,80 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Zuletzt wurden via BMN 915 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,45 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 235,34 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2023 auf bis zu 4,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 16,70 Prozent sinken.

Peloton Interactive ließ sich am 23.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Peloton Interactive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,68 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 642,10 USD in den Büchern – ein Minus von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 678,70 USD erwirtschaftet hatte.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Verlust in Höhe von -1,295 USD je Aktie aus.

