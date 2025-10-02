Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zieht am Donnerstagabend an

So bewegt sich Peloton Interactive

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 8,74 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 8,74 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 8,89 USD. Bei 8,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.615.431 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 24,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2024 Kursverluste bis auf 4,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,35 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Am 07.08.2025 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Peloton Interactive mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 606,90 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,60 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q1 2026 wird am 30.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,065 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft