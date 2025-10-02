DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.015 +2,1%Euro1,1723 -0,1%Öl64,28 -1,7%Gold3.859 -0,2%
So bewegt sich Peloton Interactive

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zieht am Donnerstagabend an

02.10.25 20:24 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zieht am Donnerstagabend an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 8,74 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 8,74 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 8,89 USD. Bei 8,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.615.431 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 24,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2024 Kursverluste bis auf 4,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,35 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Am 07.08.2025 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Peloton Interactive mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 606,90 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,60 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q1 2026 wird am 30.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,065 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

