Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 4,80 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie musste um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 4,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.028 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2023 bei 17,83 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 271,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2023 (4,28 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 12,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 23.08.2023 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,68 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 642,10 USD – eine Minderung von 5,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 678,70 USD eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2024 -1,285 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

