Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 4,59 EUR.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 08:03 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 4,59 EUR. Bei 4,59 EUR markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 4,59 EUR. Zuletzt wechselten 200 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 258,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (4,07 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 11,41 Prozent Luft nach unten.

Am 23.08.2023 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -3,68 USD vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,39 Prozent auf 642,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 678,70 USD in den Büchern gestanden.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.02.2024 erwartet.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,285 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

