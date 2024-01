Peloton Interactive Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Peloton Interactive

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 5,76 USD ab.

Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 10:45 Uhr um 1,0 Prozent auf 5,76 USD ab. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.461 Peloton Interactive-Aktien.

Bei 17,83 USD erreichte der Titel am 04.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 209,55 Prozent. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,28 USD ab. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 25,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 02.11.2023 lud Peloton Interactive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 595,50 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 616,50 USD erwirtschaftet worden waren.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,442 USD je Peloton Interactive-Aktie belaufen.

