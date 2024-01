Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zieht am Mittwochvormittag an

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 5,38 EUR.

Die Peloton Interactive-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 5,38 EUR. Im Tageshoch stieg die Peloton Interactive-Aktie bis auf 5,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,38 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 171 Peloton Interactive-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 206,08 Prozent wieder erreichen. Am 02.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,62 Prozent.

Am 02.11.2023 legte Peloton Interactive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive -1,20 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,41 Prozent zurück. Hier wurden 595,50 USD gegenüber 616,50 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen.

2024 dürfte Peloton Interactive einen Verlust von -1,442 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

