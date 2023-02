Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 3,2 Prozent auf 14,60 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Peloton Interactive-Aktie bis auf 14,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,60 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 600 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.02.2022 bei 34,82 EUR. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 58,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,98 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Peloton Interactive-Aktie 109,17 Prozent sinken.

Am 01.02.2023 legte Peloton Interactive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS lag bei -0,98 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,25 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 792,70 USD, gegenüber 805,20 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,55 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.05.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Peloton Interactive möglicherweise am 07.02.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,920 USD je Peloton Interactive-Aktie in den Büchern stehen.

