Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 7,55 USD zu.

Die Peloton Interactive-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 7,55 USD. In der Spitze gewann die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,59 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,37 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 229.618 Peloton Interactive-Aktien.

Bei einem Wert von 10,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.12.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.09.2024 bei 4,19 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 44,47 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Peloton Interactive-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Peloton Interactive am 07.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 643,60 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 606,90 Mio. USD.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,040 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

