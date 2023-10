Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagnachmittag mit kräftigen Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 5,1 Prozent auf 5,11 USD.

Um 16:08 Uhr rutschte die Peloton Interactive-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 5,1 Prozent auf 5,11 USD ab. Die Peloton Interactive-Aktie sank bis auf 5,00 USD. Bei 5,39 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 3.547.673 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 17,83 USD markierte der Titel am 04.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 248,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,31 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 23.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,68 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 642,10 USD – eine Minderung von 5,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 678,70 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Peloton Interactive am 08.11.2023 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,295 USD je Peloton Interactive-Aktie.

