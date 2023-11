Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag in Rot

So bewegt sich Peloton Interactive

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 3,2 Prozent auf 5,26 USD ab.

Die Peloton Interactive-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 5,26 USD abwärts. In der Spitze fiel die Peloton Interactive-Aktie bis auf 5,17 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,54 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 6.852.248 Stück.

Am 04.02.2023 markierte das Papier bei 17,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 239,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,28 USD am 28.10.2023. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 22,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Peloton Interactive ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,44 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -3,68 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 595,50 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 678,70 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,26 Prozent verringert.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Verlust von -1,352 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

