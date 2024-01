Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittag im Aufwind

Kurs der Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,3 Prozent auf 5,45 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 11:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 5,45 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 7.709 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,83 USD an. Mit einem Zuwachs von 227,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2023 (4,28 USD). Abschläge von 21,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 02.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,44 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -1,20 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 595,50 USD. Im Vorjahresviertel waren 616,50 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2024 einen Verlust in Höhe von -1,443 USD je Aktie ausweisen dürften.

