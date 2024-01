Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verteuert sich am Vormittag

Kurs der Peloton Interactive

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 5,00 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:14 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 5,00 EUR zu. Die Peloton Interactive-Aktie legte bis auf 5,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 396 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 229,04 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.11.2023 bei 4,00 EUR. Abschläge von 20,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 02.11.2023 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,44 USD gegenüber -1,20 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 595,50 USD. Im Vorjahresviertel waren 616,50 USD in den Büchern gestanden.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Verlust von -1,443 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

