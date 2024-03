Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verbilligt sich am Montagmittag

Peloton Interactive im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 4,22 EUR.

Um 10:35 Uhr ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 4,22 EUR. In der Spitze büßte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 4,19 EUR ein. Bei 4,23 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.383 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Bei 13,30 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 215,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,71 EUR. Dieser Wert wurde am 05.02.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 13,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Peloton Interactive 0,000 USD aus.

Peloton Interactive gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -0,98 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 743,60 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 792,70 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Peloton Interactive am 08.05.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,500 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

