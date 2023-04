Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kaum Ausschläge verzeichnete die Peloton Interactive-Aktie im BMN-Handel und tendierte um 09:13 Uhr bei 10,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Peloton Interactive-Aktie sogar auf 10,79 EUR. Die Abwärtsbewegung der Peloton Interactive-Aktie ging bis auf 10,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,78 EUR. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 454 Stück gehandelt.

Am 06.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,91 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 58,40 Prozent Luft nach oben. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,92 EUR. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 55,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Peloton Interactive gewährte am 01.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Peloton Interactive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,98 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 792,70 USD – das entspricht einem Abschlag von 30,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.133,90 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.05.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2023 einen Verlust in Höhe von -2,950 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

SVB-Pleite, Absturz der Tech-Aktien, Massenentlassungen: Ist die Silicon Valley-Ära endgültig vorbei?

Meme-Aktien wie AMC, Peloton & Co. wieder auf dem Vormarsch: Das steckt dahinter

Schwache Aktienjahre voraus? Darum erwartet Börsenkenner Jim Chanos das große Comeback der Short Seller

Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive

Bildquellen: Eric Glenn / Shutterstock.com