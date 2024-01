Peloton Interactive Aktie News: Anleger schicken Peloton Interactive am Freitagmittag ins Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 6,24 USD.

Das Papier von Peloton Interactive konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,8 Prozent auf 6,24 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 137.816 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,83 USD erreichte der Titel am 04.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 65,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 31,41 Prozent wieder erreichen.

Peloton Interactive gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,44 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 595,50 USD – das entspricht einem Abschlag von 3,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 616,50 USD erwirtschaftet worden.

Am 07.02.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,144 USD je Peloton Interactive-Aktie in den Büchern stehen.

