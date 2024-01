Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zieht am Freitagnachmittag deutlich an

Peloton Interactive im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 15,6 Prozent auf 7,09 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Peloton Interactive-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 15,6 Prozent auf 7,09 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 7,09 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 6,45 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.540.135 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2023 bei 17,83 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 151,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,28 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 39,59 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -1,20 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 595,50 USD im Vergleich zu 616,50 USD im Vorjahresquartal.

Am 07.02.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,144 USD je Peloton Interactive-Aktie.

