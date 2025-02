Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochnachmittag gefragt

So bewegt sich Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 7,49 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 7,49 USD zu. Die Peloton Interactive-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,58 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,34 USD. Bisher wurden via NASDAQ 343.754 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,89 USD) erklomm das Papier am 18.12.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,49 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 2,71 USD fiel das Papier am 03.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 63,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 31.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Peloton Interactive hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 586,00 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 743,60 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 06.02.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Peloton Interactive-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 11.02.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,417 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

