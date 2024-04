Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagnachmittag in Rot

So bewegt sich Peloton Interactive

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Das Papier von Peloton Interactive befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,6 Prozent auf 3,71 USD ab.

Das Papier von Peloton Interactive befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,6 Prozent auf 3,71 USD ab. In der Spitze büßte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 3,57 USD ein. Bei 3,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 893.101 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,78 USD) erklomm das Papier am 12.04.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 217,52 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.04.2024 bei 3,57 USD. Mit einem Kursverlust von 3,77 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Peloton Interactive seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 01.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 743,60 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 792,70 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,19 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2024 einen Verlust in Höhe von -1,502 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie an der NASDAQ -24 Prozent: Peloton bleibt weiter tief in der Verlustzone

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie dennoch in Grün: Peloton schreibt weiter rote Zahlen