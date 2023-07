Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 7,99 USD abwärts.

Das Papier von Peloton Interactive befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,5 Prozent auf 7,99 USD ab. In der Spitze fiel die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,88 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,12 USD. Zuletzt wechselten 1.312.654 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,83 USD erreichte der Titel am 04.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 55,20 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2023 bei 6,62 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 04.05.2023 lud Peloton Interactive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Peloton Interactive mit einem Umsatz von insgesamt 748,90 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 964,30 USD erwirtschaftet worden waren, um 22,34 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Peloton Interactive am 24.08.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Peloton Interactive 2023 einen Verlust in Höhe von -3,376 USD je Aktie ausweisen dürften.

