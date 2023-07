Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 7,55 EUR.

Die Aktie notierte um 09:18 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 7,55 EUR. Das Tagestief markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 7,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,57 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.164 Peloton Interactive-Aktien.

Bei 16,45 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 54,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 11.05.2023 Kursverluste bis auf 6,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Peloton Interactive gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,79 USD gegenüber -2,27 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 748,90 USD – das entspricht einem Minus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 964,30 USD in den Büchern gestanden hatten.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 24.08.2023 vorlegen.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,376 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

