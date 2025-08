Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Zuletzt ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 7,12 USD.

Das Papier von Peloton Interactive konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 7,12 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 7,27 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 609.988 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Bei 10,89 USD markierte der Titel am 18.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,06 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 15.08.2024 auf bis zu 2,83 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Peloton Interactive-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 08.05.2025 lud Peloton Interactive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,12 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,45 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 624,00 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 717,70 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 20.08.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,416 USD je Peloton Interactive-Aktie stehen.

