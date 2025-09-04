DAX23.592 -0,8%ESt505.314 -0,6%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.261 -0,8%Nas21.587 -0,6%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1733 +0,7%Öl65,47 -2,1%Gold3.583 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Broadcom A2JG9Z Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten: DAX tiefer -- Wall Street sinkt -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Ölpreise geben erneut nach - die Gründe Ölpreise geben erneut nach - die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Kurs der Peloton Interactive

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag in Grün

05.09.25 16:10 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 8,18 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Peloton Interactive
6,87 EUR 0,24 EUR 3,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 8,18 USD. Die Peloton Interactive-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,28 USD an. Bei 8,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 402.102 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,89 USD. Dieser Kurs wurde am 18.12.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 33,13 Prozent zulegen. Am 13.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,19 USD ab. Mit Abgaben von 48,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Peloton Interactive-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 07.08.2025 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Peloton Interactive ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 606,90 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 643,60 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,040 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft

In eigener Sache

Übrigens: Peloton Interactive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Peloton Interactive

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Peloton Interactive

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nyker / Shutterstock.com

Nachrichten zu Peloton Interactive

DatumMeistgelesen
Wer­bung