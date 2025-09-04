Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag in Grün

Kurs der Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 8,18 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 8,18 USD. Die Peloton Interactive-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,28 USD an. Bei 8,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 402.102 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,89 USD. Dieser Kurs wurde am 18.12.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Peloton Interactive-Aktie 33,13 Prozent zulegen. Am 13.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,19 USD ab. Mit Abgaben von 48,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Peloton Interactive-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 07.08.2025 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Peloton Interactive ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 606,90 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 643,60 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,040 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

