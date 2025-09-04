DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.436 -0,4%Nas21.687 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1720 +0,6%Öl65,70 -1,8%Gold3.595 +1,3%
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verliert am Abend

05.09.25 20:24 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verliert am Abend

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 7,87 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 7,87 USD. Bei 7,87 USD markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,21 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.496.077 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 18.12.2024 auf bis zu 10,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.09.2024 bei 4,19 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,76 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Peloton Interactive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 07.08.2025 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 606,90 Mio. USD – eine Minderung von 5,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 643,60 Mio. USD eingefahren.

Am 30.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,040 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

