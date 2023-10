Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Das Papier von Peloton Interactive konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,0 Prozent auf 4,99 EUR.

Die Peloton Interactive-Aktie konnte um 08:51 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 4,99 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 5,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.030 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,45 EUR an. Gewinne von 229,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,09 EUR am 26.09.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 17,94 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 23.08.2023. Das EPS lag bei -0,68 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,68 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 642,10 USD in den Büchern – ein Minus von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 678,70 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Peloton Interactive am 08.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2024 -1,296 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

