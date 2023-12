Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 5,81 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:14 Uhr bei der Peloton Interactive-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 5,81 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 5,81 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 5,81 EUR. Bei 5,81 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 54 Peloton Interactive-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 16,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 183,36 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2023 bei 3,92 EUR. Abschläge von 32,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,44 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Peloton Interactive ein EPS von -1,20 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,41 Prozent auf 595,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 616,50 USD gelegen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,432 USD je Peloton Interactive-Aktie in den Büchern stehen.

