Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gewinnt am Dienstagmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 4,07 USD.

Das Papier von Peloton Interactive konnte um 11:16 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,2 Prozent auf 4,07 USD. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.114 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,37 USD. Dieser Kurs wurde am 07.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Kursplus von 302,21 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.02.2024 Kursverluste bis auf 3,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 01.02.2024 lud Peloton Interactive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,19 Prozent auf 743,60 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 792,70 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Peloton Interactive am 08.05.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Verlust von -1,479 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

