Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zündet am Donnerstagnachmittag Kursrakete

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Zuletzt ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 18,7 Prozent auf 9,00 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 18,7 Prozent auf 9,00 USD. Kurzfristig markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 9,75 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,91 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.337.217 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,89 USD. Dieser Kurs wurde am 18.12.2024 erreicht. 21,00 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,71 USD fiel das Papier am 03.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Peloton Interactive 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 31.10.2024 äußerte sich Peloton Interactive zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive ebenfalls -0,54 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,19 Prozent auf 586,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 743,60 Mio. USD gelegen.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q3 2025 wird am 01.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.02.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,417 USD je Peloton Interactive-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Dank Taylor Swift und Co.: Haben Musik-ETFs das Potenzial zum nächsten Meme-Hype?

Peloton-Aktie springt hoch: Umsatz von Peloton schrumpf nicht so stark wie befürchtet

Ausblick: Peloton Interactive gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt