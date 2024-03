Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,7 Prozent auf 4,29 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Die Peloton Interactive-Aktie konnte um 11:37 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 4,29 USD. Bisher wurden heute 476 Peloton Interactive-Aktien gehandelt.

Am 08.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 14,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 69,79 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,96 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2024 erreicht. Mit Abgaben von 7,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Peloton Interactive 0,000 USD aus.

Peloton Interactive veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,54 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,98 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,19 Prozent auf 743,60 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 792,70 USD erwirtschaftet worden.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.05.2024 erwartet.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,500 USD je Peloton Interactive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie an der NASDAQ -24 Prozent: Peloton bleibt weiter tief in der Verlustzone

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

NASDAQ-Wert Peloton-Aktie dennoch in Grün: Peloton schreibt weiter rote Zahlen