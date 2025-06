Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Freitagnachmittag gesucht

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Peloton Interactive. Das Papier von Peloton Interactive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 6,98 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 6,98 USD nach oben. In der Spitze legte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,06 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 7,01 USD. Zuletzt wechselten 209.980 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 18.12.2024 markierte das Papier bei 10,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 56,13 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,83 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 59,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 08.05.2025 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,12 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Peloton Interactive im vergangenen Quartal 624,00 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Peloton Interactive 717,70 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 21.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Verlust in Höhe von -0,418 USD je Aktie aus.

