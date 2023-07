Peloton Interactive Aktie News: Anleger schicken Peloton Interactive am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Peloton Interactive. Der Peloton Interactive-Aktie ging im Stuttgart-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,5 Prozent auf 7,44 EUR.

Die Aktie verlor um 09:16 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 2,5 Prozent auf 7,44 EUR. Der Kurs der Peloton Interactive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,44 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,46 EUR. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 600 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 15,23 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 104,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,27 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 15,67 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 04.05.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 748,90 USD in den Büchern – ein Minus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Peloton Interactive 964,30 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,376 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

