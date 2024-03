Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 4,05 EUR nach oben.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 10:23 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 4,05 EUR. Kurzfristig markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 4,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,95 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 485 Peloton Interactive-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 217,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.02.2024 Kursverluste bis auf 3,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Peloton Interactive ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,54 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,98 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 743,60 USD im Vergleich zu 792,70 USD im Vorjahresquartal.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q3 2024 wird am 08.05.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,500 USD je Peloton Interactive-Aktie.

