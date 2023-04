Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 22:00 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 11,41 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Peloton Interactive-Aktie sogar auf 11,58 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 11,12 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.742.834 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,50 USD) erklomm das Papier am 15.04.2022. Mit einem Zuwachs von 56,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 6,66 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,32 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Peloton Interactive am 01.02.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,98 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,39 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 792,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.133,90 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 10.05.2023 gerechnet.

Laut Analysten dürfte Peloton Interactive im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,950 USD einfahren.

