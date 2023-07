Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive steigt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,1 Prozent auf 7,84 USD zu.

Um 16:08 Uhr wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 7,84 USD nach oben. Die Peloton Interactive-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 7,85 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,73 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 1.031.930 Peloton Interactive-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,83 USD. Dieser Kurs wurde am 04.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 127,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.05.2023 bei 6,62 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Am 04.05.2023 hat Peloton Interactive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,79 USD gegenüber -2,27 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 748,90 USD. Im Vorjahresviertel waren 964,30 USD in den Büchern gestanden.

Am 24.08.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Verlust von -3,376 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

NASDAQ-Titel Peloton mit tiefroten Zahlen - Peloton-Aktie fällt zweistellig

Ausblick: Peloton Interactive veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SVB-Pleite, Absturz der Tech-Aktien, Massenentlassungen: Ist die Silicon Valley-Ära endgültig vorbei?