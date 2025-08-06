Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive springt am Nachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 11,0 Prozent auf 7,85 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 11,0 Prozent auf 7,85 USD. Bei 7,89 USD markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,43 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.216.465 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Bei 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.08.2024 bei 2,83 USD. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 177,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Peloton Interactive gewährte am 08.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,45 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,06 Prozent auf 624,00 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 717,70 Mio. USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 20.08.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,416 USD je Peloton Interactive-Aktie.

