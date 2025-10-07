Peloton Interactive Aktie News: Bären lasten am Abend auf Peloton Interactive

Peloton Interactive im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 11,4 Prozent auf 7,39 USD nach.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 11,4 Prozent auf 7,39 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,35 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,23 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.924.919 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 18.12.2024 markierte das Papier bei 10,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 32,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2024 bei 4,53 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Peloton Interactive-Aktie 63,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Peloton Interactive am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Peloton Interactive 606,90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 643,60 Mio. USD umgesetzt worden.

Am 30.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,065 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft