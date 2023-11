Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Peloton Interactive im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 5,04 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 5,04 USD zu. Die Peloton Interactive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,10 USD aus. Mit einem Wert von 4,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 2.376.694 Peloton Interactive-Aktien.

Am 04.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,83 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 253,86 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.10.2023 bei 4,28 USD. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 15,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Peloton Interactive ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,44 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 616,50 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 595,50 USD.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Peloton Interactive am 07.02.2024 präsentieren.

In der Peloton Interactive-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -1,410 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

