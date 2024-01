Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Montagmittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 6,55 USD.

Um 11:56 Uhr fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 6,55 USD ab. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 48.110 Peloton Interactive-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,83 USD erreichte der Titel am 04.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 172,21 Prozent Plus fehlen der Peloton Interactive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,28 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 34,66 Prozent Luft nach unten.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Peloton Interactive -1,20 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 595,50 USD. Im Vorjahresviertel waren 616,50 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 07.02.2024 gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,144 USD je Peloton Interactive-Aktie.

